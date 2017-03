Milano: tentò di uccidere cinese con tagliandogli la gola, fermato connazionale

Fermato l'utore di un tentato omicidio avvenuto in un appartamento di via Imbonati a Milano.

"I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano - Duomo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino cinese 40enne - si rende noto dall'Arma -, irregolare, incensurato, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un suo connazionale, 46enne, avvenuto in un appartamento di via Imbonati nella notte del 4 marzo scorso."



"La vittima, dopo aver richiesto la restituzione di una somma di denaro era stata aggredita e colpita con violenza ben due volte al collo con un coccio di bottiglia che gli aveva procurato delle lesioni profonde. Solo un delicato intervento chirurgico aveva scongiurato più drammatiche conseguenze. Sin dai primi momenti, i militari avevano raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato una serie di indagini, anche di natura tecnica, che hanno permesso di ricostruire in poco tempo la dinamica e identificare il responsabile. Nonostante l'autore avesse posto in essere una serie di accorgimenti volti a far perdere le sue tracce i Carabinieri lo hanno localizzato e bloccato all'interno di un affittacamere abusivo. La persona sottoposta a fermo è stata condotta a San Vittore" sottolinea in conclusione la Benemerita.