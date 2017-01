Messina: suona a campanello della ex e le dà fuoco, gravi ustioni su 22enne

Ennesima aggressione contro una donna da parte del compagno. Un getto di benzina infuocata ha investito una ragazza di 22 anni appena ha aperto la porta. Davanti l'ingresso, secondo le prime ricostruzioni, l'ex fidanzato della vittima che si era presentato a casa della 22enne all'alba di domenica.



La loro storia, descritta come tormentata, si era conclusa circa due mesi fa. Quando la giovane ha aperto la posta, si è quindi all'improvviso ritrovata avvolta nelle fiamme. A chiamare i soccorsi sono stati i parenti della ragazza, che hanno nel frattempo provato a spegnere il fuoco. La 22enne è stata quindi ricoverata al Policlinico di Messina con il 60% di ustioni sul corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.



L'ex fidanzato, invece, fuggito dopo l'aggressione, è stato poi individuato e fermato. Attualmente si trova nella casa circondariale di Gazzi. L'accusa nei confronti del giovane è tentato omicidio.