Melito di Napoli: 15enne uccide affiliati del clan "per dare l'esempio"

Arrestato per omicidio aggravato da finalità mafiose e porto illegale di armi da guerra un ragazzino di 15 anni, rampollo del clan Amato-Pagano operante a Melito di Napoli.

Un ragazzino di appena 15 anni organizza ed esegue l'omicidio di due affiliati del clan "per dare l'esempio" e punire iniziative che erano state considerate troppo autonome. Non è la trama di una puntata di Gomorra, ma è successo a Napoli, come hanno accertato i Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della tenenza di Melito.



Le indagini hanno accertato che il mandante e l'autore del duplice omicidio di Alessandro Laperuta e Mohamed Nuvo, avvenuto il 20 giugno 2016, è proprio il rampollo del clan Amato-Pagano, operante a Melito di Napoli e nei comuni vicini.

Nella giornata di oggi, il gip presso il tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta della locale Procura, ha confermato nei confronti del ragazzo oggi 16enne le accuse di omicidio aggravato da finalità mafiose e di detenzione e porto illegale di armi da guerra.