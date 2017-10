Gela: 54enne con problemi psichici strangola la madre e tenta di uccidere il padre

Un uomo di 54 anni con problemi psichici ha ucciso a Gela la madre, 75 anni, e tentato di assassinare il padre che è riuscito a fuggire alla furia del figlio.

Le grida di aiuto e di dolore hanno fatto scattare l'allarme, lanciato da alcuni vicini di casa di una coppia di anziani coniugi residenti in via Livorno, a Gela. Questa mattina, infatti, il figlio 54enne con problemi psichici ha ucciso la madre, Nunzia Minardi (75 anni), e ha tentato di assassinare il padre. La donna è stata dapprima colpita con un bastone e poi strangolata. Il marito è riuscito a sottrarsi alla furia del figlio scappando in strada. Le condizioni dell'uomo, trasferito al pronto soccorso, non desterebbero particolari preoccupazioni.

Il 54enne è stato poco dopo fermato dagli agenti del commissariato di Gela, intervenuti sul luogo dell'omicidio.