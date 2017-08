Ferrara: deve essere sfrattato, 77enne uccide moglie e figlio e poi si spara

Un uomo di 77 anni, forse preso dallo sconforto di essere sfrattato, ha ucciso la moglie ed il figlio, ha incendiato la casa e poi si è tolto la vita.

La crisi economica causa una nuova tragedia familiare, stavolta a Ferrara. Un antiquario di 77 anni si è sparato alla tempia, ma prima ancora ha ucciso con la stessa arma la moglie di 73 anni ed il figlio di 43 anni. Dopo il duplice omicidio e prima di suicidarsi, l'uomo ha dato fuoco all'abitazione, in pieno centro. All'origine della tragedia, molto probabilmente, il fatto che oggi un ufficiale giudiziario avrebbe dovuto dare corso allo sfratto esecutivo dall'abitazione.

Sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti questa mattina per spegnere l'incendio divampato al piano terra della palazzina, a trovare i corpi di madre e figlio. Nonostante i segni del fuoco, è stato subito evidente che erano stati uccisi. Poco dopo è stato trovato anche il corpo del 77enne, riverso a terra sotto i portici in via Boccacanale di Santo Stefano, all'angolo con la sua abitazione. Trovati senza vita anche due gatti, forse rimasti intossicati dal fumo dell'incendio.