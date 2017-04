Denis Bergamini: dopo 28 anni si indaga per omicidio, tra droga e mafia

La Procura di Castrovillari riapre dopo 28 anni le indagini sulla misteriosa morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza travolto da un camion sulla statale Ionica 106. Indagati per omicidio in concorso l'ex fidanzata ed il camionista. Dietro la morte del 27enne forse la droga e la mafia.

Riaperta dopo 28 anni l'inchiesta sulla morte del calciatore Denis Bergamini. Il 18 novembre del 1989 il corpo di Denis Bergamini, calciatore 27enne del Cosenza, fu travolto da un camion sulla statale Ionica 106, e la prima indagine si chiuse con l'ipotesi del suicidio.



Tesi che non ha mai convinto la famiglia di Bergamini ed a quanto pare neanche il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla che lavora su un fascilo aperto per omicidio in concorso, con l'aggravante della premeditazione. Due gli indagati, l'ex fidanzata Isabella Internò ed il camionista Raffaele Pisano che lo investì.



La Procura informa che il 2 maggio verrà riesumata la salma di Denis Bergamini perché "vogliamo approfondire con le tecniche di cui oggi si dispone tutti i possibili aspetti di quello che non è ipotizzabile come un suicidio" spiega Facciolla.



Al centro del possibile omicidio "un mix di questioni sentimentali e di questioni legate ad altre tematiche. Il discorso droga è presente fin dai primi atti dell'indagine" anticipa il procuratore ai microfoni di RaiSport, aggiungendo: "Sembrerebbe una vicenda chiusa in un rapporto tra pochi soggetti che evidentemente hanno goduto di protezione: è stata creata una cortina fumogena per evitare che venisse fuori la verità".



Facciolla non esclude neanche che dietro la morte di Denis Bergamini ci possa essere "la mafia", e ricorda: "Il giorno del funerale sul pullman del Cosenza c'era anche la fidanzata di Bergamini con una busta che conteneva i vestiti del calciatore. Questa busta se la passarono, per un fatto affettivo, i calciatori. Poi però sparì. Gli abiti di Bergamini, infatti, non ci sono più. - aggiungendo Subito dopo il funerale, inoltre, Padovano (Michele, compagno di squadra e amico di Denis, ndr) accompagnò la fidanzata di Bergamini a casa, fu invitato a salire con insistenza. Lui andò sopra e si trovò di fronte a una festa. C'erano pasticcini. Il giorno del funerale, quindi, stavano festeggiando".



"Bergamini - prosegue sempre il procuratore - non era legato solo a Padovano ma anche ad altri, tra cui l'ex portiere Simoni e comunque c'erano anche altri soggetti".



Fina dalla prima inchiesta, emersero molti dubbi sul suicidio del calciatore, soprattutto perché l'autopsia non riscontrò sul corpo segni compatibili al trascinamento per 59 metri sotto le ruote di un camion.