Conegliano: uccide a sassate ex fidanzata incinta e la getta in un fosso

Finisce in tragedia la scomparsa di una ragazza 20enne di Conegliano (Treviso). L'ex fidanzato, coetaneo della giovane, ha confessato l'omicidio dopo ore di interrogatorio. La ragazza era incinta.

Una ragazza 20enne di origini straniere, ma che abitava da tempo a Conegliano (Treviso), è stata uccisa e gettata in un fosso. A rendere l'omicidio ancora più terribile il fatto che la giovane fosse incinta, come ha stabilito l'esame autoptico. Il delitto, compiuto qualche giorno fa, è stato confessato dall'ex fidanzato, anche lui straniero, dopo ore di interrogatorio.



Alla fine il ragazzo, anche lui 20enne, ha accompagnato gli agenti della squadra mobile dove aveva nascosto il corpo, nei pressi di un sentiero di campagna in località Manzana, vicino a Vittorio Veneto. Ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato la furia omicida, al termine a quanto pare di una lite. Il giovane avrebbe ucciso l'ex fidanzata probabilmente con un sasso, o con un corpo contundente simile.