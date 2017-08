Brescia: scompare 5 giorni fa, 37enne trovato ucciso a coltellate

Trovato morto un 37enne scomparso dal Bresci 5 giorni fa.

Era scomparso da casa venerdì scorso Guido Bettoni, 37enne, e dopo aver lanciato diversi appelli via internet ieri la famiglia ha sporto denuncia. Nella notte, a Brescia, il tragico epilogo. L'uomo è stato ritrovato morto, accoltellato pare per problemi legati al mondo della droga. Arrestato per omicidio un amico di Bettoni, che ha confessato il delitto e fatto ritrovare il cadavere, abbandonato in una zona di campagna del bresciano.