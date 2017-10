Bimba 9 anni intossicata da metanolo, forse colpa dello Slime fai da te

Si indaga sulla morte di una bambina di 9 anni che presentava valori di metanolo nel sangue fuori dalla norma. Forse ad intossicare la bambina una schiuma da barba utilizzata per produrre uno slime fai da te.

Ancora tutte da accertare le cause che hanno portato alla morte di una bambina di 9 anni di Matera, ricoverata d'urgenza al Bambino Gesù di Roma dopo due improvvisi attacchi di cuore.

Sarà l'autopsia ad accertare se la piccola soffrisse di qualche tipo di malformazione mai emerse o di allergie. Quel che è certo è che nel sangue della bambina c'erano valori di metanolo fuori dalla norma.

Si ipotizza quindi che la bambina, forse per via di una ipersensibilità, possa essere rimasta intossicata a causa di un gioco fatto in casa, che viene fatto però da centinaia di coetanei.

Si tratta di un cosiddetto slime, un pongo gelatinoso diffusissimo in commercio ma che si può anche produrre tra le mura domestiche con pochi ingredienti, tra cui la schiuma da barba. Questa, infatti, sarebbe l'unico prodotto contenente metanolo a cui la bambina è venuta in contatto.

La Procura indaga per omicidio colposo contro ignoti, ma al momento non sembrano essere state riscontrate colpe né nei geenitori né nei medici che hanno soccorso la piccola.