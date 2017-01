Bambino Gesù di Roma: tenta di uccidere figlia 3 anni con psicofarmaci nel biberon

Tragedia sfiorata all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Una mamma di 29 anni avrebbe infatti tentato di uccidere la figlia di 3 anni, proprio mentre si trovava ricoverata all'ospedale pediatrico per alcuni problemi fisici.



Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe somministrato alla piccola, almeno in due occasioni, degli psicofarmaci a base di benzodiazepine, sciolti nel biberon. Ciò avrebbe provocato nella bambina due episodi di arresto cardiorespiratorio.



La donna, residente a Napoli, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Secondo gli investigatori, la 29enne avrebbe tentato di uccidere la figlia per attirare l'attenzione del marito, poiché il loro matrimon io era in crisi.