Asti: uccide a coltellate la moglie dopo un litigio e poi si costituisce

Tragedia ad Asti dove un 46enne al termine di un litigio ha accoltellato a morte la moglie 42enne. L'uomo si è poi costituito.

Una donna di origini marocchine di 42 anni è stata trovata in fin di vita in casa, colpita due volte con un coltello da cucina, al torace e all'addome. Ad allertare i Carabinieri sarebbero stati i vicini di casa, allarmati dalle urla che provenivano dalla abitazione in via Montebruno, ad Asti. Inutili i soccorsi: la donna è deceduta poco dopo l'arrivo dei soccorsi.

L'omicidio è avventuto lunedì 9 ottobre attorno alle 21:30, e poche ore dopo è stato arrestato il marito, un 46enne marocchino. L'uomo si è costituito ammettendo di aver ucciso la moglie al termine di un litigio.