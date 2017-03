Arancia meccanica ad Alatri: difende fidanzata, branco uccide 20enne

Violenza da Arancia meccanica ad Alatri. Un giovane di 20 anni è stato picchiato selvaggiamente da un branco di coetanei, anche con con qualcosa simile ad una spranga, perché avrebbe preso le difese della fidanzata durante una serata in discoteca finita in tragedia.

Violenza da Arancia meccanica ad Alatri. Emanuele Morganti, ventenne, di Tecchiena d'Alatri, è morto dopo ore di agonia al Policlinico Umberto I di Roma, dopo essere stato massacrato di botte nella notte tra venerdì e sabato nella piazza centrale della cittadina in provincia di Frosinone.



A picchiare Emanuele Morganti sarebbe stato un branco di coetanei composto da 9 persone (4 buttafuori e 5 giovani del posto, come riporta La Repubblica). Stando alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe difeso la fidanzata dalle avances di un albanese, nel corso di una serata in un locale ad Alatri, il Mirò.



Poi l'aggressione selvaggia, con calci e pugni ed anche con un oggetto metallico e pesante (forse una spraga o una chiave inglese), fino a quando il giovane è rimasto in fin di vita. Nonostante il pestaggio sia avvenuto all'esterno di una discoteca, nessuno a quanto pare è intervenuto per fermare il branco.



Trasportato in eliambulanza in ospedale, i medici hanno riscontrato fratture multiple al cranio ed emorragia cerebrale. Il volto del ragazzo era quasi irriconoscibile. Dopo un'intervento d'urgenza, Emanuele Morganti ha combattuto per circa 48 ore, per poi arrendersi. Quando i medici hanno dichiarato la morte del ragazzo, i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi.



Subito dopo l'aggressione, gli investigatori hanno interrogato i 9 componenti del branco, per poi rilasciarli. Nella giornata di ieri, però, sono stati tutti riconvocati ed ora rischiano l'accusa di omicidio volontario.