Ancona: uccise i genitori della fidanzata, condannato a 20 anni

Condannato a 20 anni per duplice omicidio premeditato Antonio Tagliata, 19 anni, che il 7 novembre 2015 uccise a colpi di pistola i genitori dell'ex fidanzata minorenne, Fabio Giacconi e Roberta Pierini mentre si trovavano nella loro casa in via Crivelli, ad Ancona.

La figlia delle vittime, 17 anni, era già stata condannata per complicità a 18 anni dal gup per i minorenni.

Roberta Pierini era morta sul colpo perché una pallottola l'aveva ferita alla testa. Il marito, Fabio Giacconi, è deceduto invece dopo circa un mese di coma, a causa delle ferite riportate.