Omicidio stradale: meno 6,7% vittime in un anno. "Ora Giorno della memoria"

Emiliano Minnucci del PD commenta i dati sull'omicidio stradale.

"Dopo un anno dall'introduzione in Italia del reato di omicidio stradale e dall'inasprimento delle pene per chi provoca incidenti, il numero dei morti è sceso del 6,7 per cento. È un dato che parla da solo. - commenta in una nota Emiliano Minnucci, deputato del PD - Mentre confermiamo la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, rinnoviamo l'impegno che abbiamo preso con le associazioni: presto in Commissione Trasporti approveremo in sede legislativa la proposta di legge, di cui sono primo firmatario, che istituisce la giornata della memoria delle vittime della strada nella terza domenica di novembre".



"Speriamo che anche l'Italia, come tanti altri Paesi, possa celebrare presto questa giornata che è stata riconosciuta dall'ONU e dall'UE. - conclude - Il PD mantiene gli impegni presi con i familiari delle vittime e con le associazioni per la prevenzione e il ricordo delle vittime".