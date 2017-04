Milano: investe bimba 4 anni e fugge. Codacons: sia indagato per omicidio stradale

Il Codacons contro il motociclista di Milano fuggito dopo aver investito una bambina di 4 anni.

"L'imprenditore di 65 anni responsabile di aver investito una bambina di 4 anni a Milano deve essere indagato per tentato omicidio stradale", chiarisce in una nota il Codacons, che chiede misure più rigide nei confronti del motociclista, fuggito subito dopo l'incidente.



"Chiediamo alla Procura di procedere anche per la fattispecie di tentato omicidio stradale sulla base delle nuove norme entrate di recente in vigore in Italia. Considerata inoltre la posizione estremamente grave dell'uomo, che viaggiava senza patente e senza assicurazione, e che sarebbe fuggito subito dopo l'investimento, riteniamo necessario predisporre nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere" viene diffuso in una nota dell'associazione dei consumatori.



"È ora di mettere fine alla leggerezza con cui la magistratura in Italia procede nei confronti dei soggetti che alla guida di auto e moto investono pedoni - si rende noto in ultimo -, spesso provocando conseguenze gravi e decessi, dandosi poi alla fuga nella speranza di farla franca. Costoro soli in rarissimi casi scontano il carcere. È ora di applicare la legge con la massima rigidità, partendo proprio dall'ultimo episodio di Milano."