Spagna: lobby gay contro "bus dell'odio" che rivendica la biologia

In Spagna sta creando scandalo un autobus tutto arancione che rivendica un fatto biologico come "i ragazzi hanno il pene e le ragazze hanno la vulva". L'iniziativa è nata in risposta a dei manifesti dove i bambini sono disegnati con gli organi genitali "invertiti".

Ormai dà meno scalpore dire di essere padre di un figlio non biologico ottenuto con l'utero in affitto che mettere nero su bianco (magari con sfondo arancione) un fatto biologico come "i ragazzi hanno il pene e le ragazze hanno la vulva".



In Spagna, infatti, sta creando scandalo un appariscente autobus tutto arancione che viaggerà in giro per il paese per protestare contro le "leggi di indottrinamento sessuali", come spiega l'organizzazione cattolica Hazte Oír che sta promuovendo il tour.



L'autobus è una risposta ai manifesti esposti in tutto il nord della Spagna dove si vedono quattro bambini nudi che corrono, tra cui una ragazza con il pene e un ragazzo con la vulva. I manifesti sono stati affissi da Chrysallis Euskal Herria, un gruppo di pressione per i diritti dei transgender e dei transessuali.



Il problema è che se da una parte i manifesti con i bambini ritratti con gli organi genitali "invertiti" hanno al massimo suscitato qualche polemica, l'iniziativa cattolica che rivendica che Dio "maschio e femmina li creò" viene tacciato come "il bus dell'odio", tanto che il Comune di Madrid ha già assicurato che adotterà le "misure appropriate" per impedire il passaggio in città.



Hazte Oír denuncia quindi che "la libertà d'espressione è messa in pericolo dalla lobby gay". Il bus dovrebbe comunque continuare il suo tour nelle prossime settimane, a partire da Valencia, Barcellona, Saragozza, Pamplona, San Sebastián, Bilbao e Vitoria.