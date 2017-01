Occupazione: mercato del lavoro perde dinamicità da quest'estate

"Nel 2016 c'è stata una positiva crescita degli occupati, rispetto al 2015, di 268mila unità. Inoltre, la presenza di maggiori opportunità di occupazione ha spinto molte persone ad un comportamento più attivo nella ricerca del lavoro, spingendo ai massimi di sempre le forze di lavoro (occupati più disoccupati)" illustrano in un comunicato dalla Confcommercio.



L'ente di categoria spiega in ultimo: "Questo fenomeno spiega in parte la crescita dei disoccupati che a dicembre superano la soglia dei 3 milioni e 100 mila unità. - Tuttavia la dinamicità del mercato del lavoro sembra essersi fermata a partire dall'estate. Infatti, i livelli occupazionali sono da allora praticamente invariati. Occorrono, quindi, interventi a favore degli investimenti e della crescita per avviare una nuova fase di espansione dell'occupazione."