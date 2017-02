Barilla: investe a Rubbiano, soddisfazione da Flai, Fai e Uila

La Federazione lavoratori agroindustria commenta la scelta della Barilla di investire in provincia di Parma.

"Flai, Fai e Uila di Parma giudicano positivamente l'annuncio di Barilla di un importante investimento in provincia di Parma. E' sicuramente un fattore positivo e sintomo di competizione basata sulla qualità delle produzioni e del lavoro l'internalizzazione delle produzioni, con la ricomposizione del ciclo produttivo nel rispetto di tutti gli attori della filiera, dai produttori nei campi fino alla distribuzione finale", viene riferito in una nota.



"Barilla nel 2011 ha scelto di portare 'in casa' la produzione dei sughi - fa sapere in ultimo la Federazione lavoratori agroindustria -, ha costruito uno stabilimento nuovo e negli anni, grazie ai buoni risultati ottenuti e ad una serie di accordi sindacali, ha creato un sito con circa 120 addetti diretti a tempo indeterminato. Oggi sappiamo che questa crescita continuerà e che l'ampliamento previsto porterà altra occupazione di qualità nel sito di Rubbiano, merce rara di questi tempi."