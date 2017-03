Obesità infantile: ridurre impatto marketing su cibi per bambini, dice Lorenzin

Beatrice Lorenzin nel corso della Riunione informale dei Ministri della Salute dell'Unione europea.

Al centro della Riunione informale dei Ministri della Salute dell'Unione europea svoltasi ieri a Malta c'è stato il tema dell'obesità. Beatrice Lorenzin, presente all'evento, ha evidenziato, come sia "fondamentale istituire a livello nazionale dei sistemi di Governance con la partecipazione del mondo scientifico e delle organizzazioni non governative perché essi consentono di monitorare i comportamenti alimentari nelle diverse fasce d'età della popolazione e di predisporre interventi basati sulle evidenze".



"Appare opportuno - precisa quindi il ministro - un lavoro comune per assicurare che i dati raccolti siano confrontabili, per valutare l'adozione di strategie mirate e che coinvolgano eventualmente anche più Stati Membri. E in questo contesto l'obiettivo principale dell'Italia è quello di favorire un'azione decisiva per affrontare questioni rilevanti come la malnutrizione in eccesso, tenendo conto anche dell'influenza su di esse delle politiche economiche e delle disuguaglianze sociali".



Il Ministro ha quindi ricordato poi come "i dati italiani mostravano nel nostro Paese un tasso preoccupante di crescita dell'obesità infantile che però, con gli ultimi dati provenienti dai tre sistemi di sorveglianza, hanno mostrato una significativa inversione del trend (sovrappeso in bambini di 8-9 anni passato da 23,2 a 20,9% e obesità da 12 a 9,8 nel periodo 2008-2014)".



"In quest'ottica - ha precisato - occorre attivare a livello europeo, come stiamo facendo in Italia, progetti che utilizzano diversi approcci metodologici e interventi nelle scuole con progetti (penso al progetto italiano di distribuzione di frutta nelle scuole) che mirano a valorizzare gli aspetti positivi di un'alimentazione corretta e a migliorare nei ragazzi la conoscenza degli alimenti. Grande attenzione poi va riservata all'allattamento materno e alla corretta alimentazione nei primi 1000 giorni dal concepimento".



La Lorenzin ha poi specificato la necessità anche di "ridurre l'impatto del marketing sugli alimenti destinati ai bambini, per non condizionare in alcun modo le loro scelte", evidenziando al contempo che "suscitano ancora perplessità, e incertezze sui risultati, le politiche unilaterali, coercitive legate a sistemi di valutazione dei singoli alimenti (semafori e altri sistemi di valutazione a colori o punti) basati sui profili nutrizionali degli alimenti, o alla tassazione maggiorata di prodotti alimentari, con la conseguente demonizzazione anche di prodotti molto validi".