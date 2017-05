Obesità: in 10 anni meno 13% nei bambini, ma Italia tra le peggiori in Europa

Nonostate l'Italia si famosa per la dieta mediterranea, il nostro Paese figura ancora tra le nazioni europee con i più elevati livelli di sovrappeso e obesità, anche nei bambini.

"Sono diminuiti del 13% in meno di dieci anni i bambini obesi e in sovrappeso nel nostro Paese" ma anche se c'è una costante diminuzione del fenomeno, quato dato non fa avanzare l'Italia (che ha abbandonato ormai la sana dieta mediterranea) nella classifica dei peggiori Paesi europei per obesità infantile.



A sottolinearlo il Ministero della Salute che riporta i dati Sistema di Sorveglianza Okkio alla Salute, raccolti su un campione di 48.946 bambini di 8-9 anni e 48.464 genitori, rappresentativo di tutte le regioni italiane.



IN base ai dati OMS, l'Italia figura infatti tra le nazioni europee con i più elevati livelli di sovrappeso e obesità.



"L'obesità è diventata uno dei maggiori problemi di sanità pubblica in Italia. Nonostante il miglioramento registrato dagli ultimi dati restano forti differenze geografiche tra Nord e Sud, a discapito di quest'ultimo - dichiara Walter Ricciardi, presidente dell'ISS - La diminuzione del tasso di obesità nei bambini è un segno che le politiche sanitarie messe in atto cominciano a dare i primi risultati ed è contemporaneamente il segnale che dobbiamo concentrare maggiormente gli sforzi in questa direzione".



"Tuttavia - prosegue Ricciardi - resta molto da fare, soprattutto nella promozione della consapevolezza sui corretti stili di vita. I genitori devono fare la loro parte: infatti, questi dati ci dicono che circa il 40% delle madri di bambini in sovrappeso o obesi ritiene che il peso del proprio figlio sia nella norma".



In particolare, l'indagine coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità, "mostra che la percentuale di bambini obesi di età compresa tra i 6 e i 10 anni scende dal 12% del 2008/09 al 9,3% del 2016, e quella dei bambini in sovrappeso passa dal 23,2% del 2008/9 al 21,3% del 2016". "La rilevazione 2016, confermando i dati precedenti, ha messo - però - in luce la grande diffusione tra i bambini di abitudini alimentari errate, seppure si sia rilevato un miglioramento per quanto riguarda il consumo di frutta e/o verdura (aumentato) e il consumo di bevande zuccherate e/o gassate (diminuito). Tuttavia, è una dieta bilanciata uno degli obiettivi più difficili da ottenere a tavola con i nostri bambini".



"In Italia l'8% dei bambini salta la prima colazione e il 33% fa una colazione comunque inadeguata, cioè sbilanciata in termini di carboidrati e proteine condizionando negativamente l'equilibrio calorico del resto dei pasti - spiega Angela Spinelli del Centro Nazionale Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute - a metà mattina, infatti il 53% fa una merenda troppo abbondante e a tavola il 20% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura, mentre durante la giornata il 36% consuma quotidianamente bevande zuccherate o gassate".



"Nonostante sempre di più sembra che ci sia grande attenzione all'alimentazione e alle tante mode alimentari in giro, soprattutto in rete - osserva la ricercatrice - la realtà ci dice che di fatto neanche sufficientemente ancora ci avviciniamo a un corretto bilanciamento dei nutrienti nell'alimentazione dei nostri bambini".



Una tendenza negativa che si riflette anche sulla sedentarietà dei bimbi italiani, aumentata anche a causa dell'uso scorretto delle tecnologie vecchie e nuove: il 44 % ha la TV in camera, il 41% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi/tablet/cellulari per più di 2 ore al giorno che è il massimo del tempo raccomandato dagli esperti.