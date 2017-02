Coppa del Mondo nuoto di fondo: la prima tappa è tutta azzurra

Successo per gli azzurri, sia nella gara maschile che in quella femminile, nella prioma tappa di Coppa del Mondo dio nuoto diu fondo. Federico Vanelli e Simone Ruffini chiudono rispettivamente al primo e secondo posto, così come Arianna Bridi e Rachele Bruni.

La prima tappa della World Cup di nuoto di fondo è dominata dagli azzurri. Federico Vanelli ha infatti vinto la 10 km di Viedma in Argentina, chiudendo in 1h 57' 02" 42. Alle sue spalle Simone Ruffini in 1h 57' 32" 30, che ha preceduto il francese David Aubry (1h 58' 25" 36). Gara controllata nel primo giro;



Già dal secondo giro i due azzurri hanno alzato il ritmo, saltando il terzo e quarto rifornimento, e facendo il vuoto. A cinque chilometri dall'arrivo il forcing di Vanelli. Ruffini per un po' resta in scia ma poi cede a meno di un chilometro dall'arrivo.



Nella gara femminile di questa prima tappa di Coppa del Mondo c'è invece trionfo per Arianna Bridi in 2h 11' 30" 42. La ventunenne di Trento ha preceduto infatti l'argento olimpico Rachele Bruni e la brasiliana Poliana Okimoto, seconde ex aequo in 2h 12' 13" 54. Il gruppo femminile era rimasto compatto fino ai 5 chilometri, quando c'è stato lo strappo della Bridi.