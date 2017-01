Maltempo, stop a tir: perché Delrio non attiva il Piano neve, chiede Conftrasporto

«Come ogni anno nonostante le assicurazioni, in presenza di eventi nevosi, anziché dare corso al 'Piano neve' concordato con il dicastero dei Trasporti scattano all'improvviso i divieti generalizzati. Un modo di operare semplicemente vergognoso che non tiene conto di chi esercita l'attività di trasporto" denuncia in una nota il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè.



"La scusa è che vi sarebbero degli irresponsabili che si mettono in viaggio senza le catene o gomme da neve. - spiega - Anziché assicurare i rifornimenti si preferisce bloccare l'attività infischiandosene di coloro che invece si sono messi in viaggio adeguatamente attrezzati. Si colpiscano gli irresponsabili! E' ora di smetterla con la logica di fare di tutte le erbe un fascio".