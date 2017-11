Pesticidi neonicotinoidi: rischi per api? Valutazione Efsa a febbraio 2018

L'Efsa annuncia che la valutazione sui pesticidi neonicotinoidi considerati i killer delle api verrà pubblicata nel febbraio 2018.

"Le valutazioni del rischio aggiornate sui potenziali rischi per le api da pesticidi neonicotinoidi verranno concluse dall'Efsa nel febbraio 2018" informa in una nota l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Le valutazioni di clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam, pesticidi considerati i killer delle api, verranno infatti portate a termine dopo un ultimo ciclo di consultazione con gli esperti di pesticidi negli Stati membri.



"E' stato un processo molto complesso. Il nostro bando per la ricerca di dati ha generato una notevole mole di informazioni supplementari, che abbiamo vagliato con molta attenzione" assicura Jose Tarazona, responsabile dell'unità Pesticidi dell'Efsa.

"Durante la fase di consultazione con esperti degli Stati membri sono stati sollevati punti supplementari e vogliamo pertanto accertarci che questi partner abbiano l'opportunità di esaminare le valutazioni rivedute, prima di pervenire alle nostre conclusioni" conclude.