Morfina per far stare calmi neonati, uno rischia di morire. Infermiera arrestata

Una infermiera di 43 anni dell'Ospedale Civile di Verona è stata arrestata. E' accusata di aver somministrato in almeno un neonato della morfina, con il solo scopo di farlo stare "tranquillo".

Morfina e benzodeazepina ai neonati per farli stare tranquilli. E' quanto avrebbe confidato in alcune occasioni una infermiera di 43 anni in servizio presso l'Ospedale Civile di Verona ed arrestata questa mattina.

L'arresto è avvenuto a seguito di quanto successo ad un neonato la notte tra il 19 e il 20 marzo scorso. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'infermiera gli avrebbe somministrato della morfina anche se il neonato stava bene. Il piccolo però è andato in overdose con grave arresto respiratorio, tanto da dover essere ricoverato presso la terapia intensiva neonatale. Durante la crisi, l'infermiera avrebbe ordinato ad una collega di somministrargli un farmaco antagonista della morfina, indicandone anche il dosaggio. Da lì i sospetti che qualcosa non andava. Gli esami che sono stati effettuati successivamente hanno quindi confermato la presenza di oppioidi nel sangue.

La somministrazione della morfina sarebbe avvenuta "per via orale o nasale e non per via endovenosa" come è prassi per i neonati. "Questo fa ritenere che la somministrazione stessa - ha concluso il dirigente della squadra mobile Roberto Di Benedetto - sia stata commessa con dolo e non per colpa".

"Quando l'abbiamo arrestata non ha reagito, è stata molto fredda" rivela in conferenza stampa la Polizia. La squadra mobile di Verona sta compiendo accertamenti per verificare se il caso è isolato.