Grumo Appula: vescovo vieta messa suffragio per presunto boss ndrangheta

E' stata infine annullata a Grumo Appula (Bari), per volontà del vescovo, la celebrazione della messa in suffragio del presunto boss della 'ndrangheta Rocco Sollecito, ucciso lo scorso maggio in un agguato in Canada.



Dopo le polemiche suscitate dal manifesto con il quale il parroco don Michele Delle Foglie invitava i fedeli a partecipare alla messa in suffragio, è intervenuto mons. Francesco Cacucci e così la celebrazione in ricordo del boss non si è tenuta, né nel pomeriggio come inizialmente programmato né all'alba come ordinò successivamente il questore.



Il parroco però sottolinea: "Le sante messe non si celebrano in onore dei defunti, le sante messe si celebrano a suffragio dei defunti e quanto più si è peccatori tanto più si chiede la misericordia di Dio".



Già il 6 luglio, dopo l'arrivo della salma di Sollecito a Grumo Appulla, il questore di Bari si vide costretto a ordinare la celebrazione del funerale alle 6 di mattina per evitare disordini.