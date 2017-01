'Ndrangheta: cocaina tra il pesce surgelato. Sgominato traffico tra Sud America e Italia

I poliziotti della Squadra mobile di Reggio Calabria e del Servizio centrale operativo, coordinati dalla Dda e dall'Antidroga, hanno smantellato una organizzazione criminale legata alla 'ndrangheta che gestiva un grosso traffico di cocaina dal sud America all'Italia. Le indagini hanno appurato che grossi quantitativi di droga partivano dalla Colombia, dal Perù e dalla Repubblica Dominicana diretti nel nostro Paese, spesso passando anche attraverso la Spagna.



Tra gli arrestati dell'operazione ribattezzata "Buena Ventura" anche elementi vicini alla cosca Morabito - Palamara - Bruzzaniti. Arresti e perquisizioni, oltre che in Calabria, sono scattati nelle province di Milano, Napoli, Bologna e Pescara. Sono 25 gli indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga mentre il gip del Tribunale di Reggio Calabria ha emesso 19 ordinanze di custodia cautelare di cui 15 in carcere e 4 ai domiciliari.



Grazie a questa operazione, sono stati sequestrati 35 chili di cocaina, che sarebbe giunta in Italia nascosta in un container di frutta o pesce surgelato. Alcune volte, però, la droga oltre che via mare transitava anche in aereo, con i corrieri che scendevano in uno scalo del Centro-Nord Italia dove evitavano in controlli grazie alla complicità di un finanziere e ad un vigilante, ad oggi indagati.