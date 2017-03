Natalità: nuovo crollo nel 2016, meno 2,4% in un anno. Italia sempre più vecchia

Il crollo della natalità in Italia è l'ovvia conseguenza del mancato ricambio generazionale. L'Istat conferma che il livello minimo delle nascite del 2015, pari a 486mila, è stato superato da quello del 2016 con 474mila. La popolazione residente quindi invecchia e diminuisce (meno 86mila in un anno).

L'ovvia conseguenza del fatto che in questi anni non c'è stato nessun ricambio generazionale, con i padri che hanno abbandonato a loro (misero) destino i figli, è che per due anni consecutivi in Italia c'è stato un vero e proprio crollo della natalità. L'Istat oggi conferma infatti che il livello minimo delle nascite del 2015, pari a 486mila, è stato superato da quello del 2016 con 474mila.



Al primo gennaio 2016, rivela l'istituto di statistica, la popolazione italiana ammontava a 60 milioni 579mila residenti, quindi 86mila unità in meno rispetto all'anno precedente.



Il calo dei residenti è dovuto in particolare proprio al fatto che nel 2016 ci sono state il 2,4% di nascite in meno.



La fecondità totale scende quindi a 1,34 figli per donna (da 1,35 del 2015), un fenomeno dovuto soprattutto al calo delle donne in età feconda, per le italiane, e al processo d'invecchiamento per le straniere. L'età media delle donne al parto è infatti di 31,7 anni.



Sale invece di due decimi l'età media dei residenti, a 44,9 anni, perché gli individui di 65 anni e più superano i 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione totale. Quelli di 80 anni e più sono 4,1 milioni, il 6,8% del totale, mentre gli ultranovantenni sono 727mila, il 2% del totale.



I decessi sono stati 608mila (648mila casi nel 2015), livello elevato ed in linea con la tendenza all'aumento dovuta all'invecchiamento della popolazione.



Da via Cesare Balbo si specifica quindi che il saldo naturale, quello cioè costituito sottraendo i decessi dal bilancio delle nascite, registra nel 2016 un valore negativo pari a 134mila persone (era meno 162mila nel 2015).



Per quanto riguarda il saldo migratorio, infine, nel 2016 risulta pari a più 135mila unità, un dato simile a quello del 2015 ma, a differenza di quest'ultimo, nel 2016 è determinato da un maggior numero di ingressi (293mila) e da un nuovo massimo di uscite per l'epoca recente (157mila). Vale a dire, si scappa di più dall'Italia.



Aggiornamento: Paolo Scampa, presidente dell'AIPRI, ha calcolato che "in 8 anni, dal 2008 al 2016, le nascite sono diminuite del 17,80%, passando da 576.659 a 474.000 unità con un tasso di decrescita del -Ln(1-17,802%)/8 = 2,451% l'anno, che implica un tempo di dimezzamento delle nascite di 28 anni Ln(2)/2,451%= 28,29. Altrimenti detto, se nulla cambia, nel 2036 vi saranno la metà delle nascite dell'anno 2008".

Scampa inoltre ha calcolato che "in 8 anni abbiamo cumulato 102.000 (102 mila) nascite di meno. A classe di 30 alunni fanno 3.333 classi virtuali. Dalla fine 2008 perdiamo in media più di 12.800 alunni l'anno, 427 classi in meno l'anno".