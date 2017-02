SlimeFest 2017: a chi si "appiccicheranno" Benji e Fede?

Il duo Benji & Fede conclude la line-up degli artisti che saliranno sul palco SlimeFest 2017, in programma domenica 26 marzo all'Alcatraz di Milano.

Anche il duo Benji & Fede, vincitori del Best Italian Act agli MTV EMAs 2016, si esibiranno sul palco dello SlimeFest 2017, in programma domenica 26 marzo all'Alcatraz di Milano.



Lo SlimeFest 2017 sarà presentato da Niccolò Torielli, affiancato dalla giovane creator Ehi Leus. Gli altri artisti che animeranno il pomeriggio di grande musica per ragazzi e famiglie sono: Alessio Bernabei, Fred De Palma, Gemeliers, Il Pagante, Irama, Lele e Luca Chikovani.



Oltre agli artisti, ovviamente ci sarà anche tanto slime, la sostanza verde "appiccicosa" che inonderà il palco e una parte del pubblico. Ed i fan di Benji e Fede sperano già di rimanere "incollati" ai loro idoli.