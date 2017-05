Morto il batterista dal polso d'oro Pierino Munari

E' morto all'età di 90 anni il batterista Pierino Munari, soprannominato "l'uomo dal polso d'oro". Tante le collaborazioni di Munari, da Mina e Adriano Celentano a Gianni Morandi. Sue inoltre oltre 500 colonne sonore di film importanti.

E' morto "l'uomo dal polso d'oro", come era soprannominato Pierino Munari (all'anagrafe Pietro Commonara), uno dei più versatili batteristi italiani. La scomparsa di Pierino Munari, 90 anni, è in realtà avvenuta il 6 maggio a Roma ma solo oggi è stata annunciata dalla famiglia.



Nato a Frattamaggiore (Napoli), Munari è stato batterista nel primo tour mondiale di Domenico Modugno, ma ha collaborato con i più grandi della musica italiana, come Mina, Adriano Celentano, Johnny Dorelli, Lucio Dalla, e ancora Rita Pavone, Gino Paoli, Renato Carosone, Milva, Gianni Morandi, Lelio Luttazzi, Edda Dell'Orso, Sergio Endrigo, Jimmy Fontana, Little Tony, Nora Orlandi, Quartetto Cetra, Massimo Ranieri, Tony Renis, Nini Rosso, Bobby Solo ed Ornella Vanoni.



Di Munari, inoltre, oltre 500 colonne sonore di film importati, come "Il buono, il brutto, il cattivo" e "La battaglia di Algeri" di Ennio Morricone, ma anche "Per amare Ofelia" (Riz Ortolani), "Uomini contro" (Piero Piccioni), "Sette uomini d'oro" e "Riusciranno i nostri eroi" (Armando Trovajoli).

Pierino Munari inoltre ha partecipato come elemento d'orchestra a be sei edizioni del Festival di Sanremo.