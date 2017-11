Leda Battisti: con Parla più Piano (Brucia la terra) omaggio a Nino Rota

Leda Battisti esce con un nuovo singolo dal titolo "Parla più Piano (Brucia la terra)", omaggio al compositore de Il Padrino.

"Il mio prossimo singolo, 'Parla più Piano (Brucia la terra)', che uscirà venerdì 17 novembre è ispirato alla colonna sonora di un film famosissimo: Il Padrino" spiega su Facebook Leda Battisti.

"Quando ascoltai la prima volta questa musica provai un brivido nell'anima. - ricorda la cantante - Il mio è un omaggio al grande compositore Nino Rota".



"Pur non trattandosi di una mia opera, considerate questa canzone come un dono musicale anche per voi, cari amici. - aggiunge - E spero possiate viaggiare con me su una delle melodie più travolgenti nella storia del cinema e della musica. Per un artista è importante 'vendere ' la propria creazione, soprattutto, per una cantautrice! Io vorrei invece che la gente 'comprendesse' l'autenticità del mio essere, vale a dire le mie emozioni, affinchè diventino le sue, le vostre!".