Jay Santos: l'evoluzione del reggaeton proviene da Venus, nuovo singolo

Jay Santos torna a far ballare con il reggaeton "Venus", brano estratto dall'album "Heartbeats" che uscirà entro la fine del 2017.

Uscito ieri 12 maggio il nuovo singolo del cantante Jay Santos dal titolo 'Venus'. Jay Santos, icona della musica urbana che ha fatto ballare tutto il mondo con successi come 'Caliente' (disco d'oro nel 2016), con questo nuovo brano cerca di rappresentare l'evoluzione del reggaeton.



"Venus ha un'essenza futuristico mantenendo i classici suoni di reggaeton, è una canzone piena di ritmo e sensualità, il suo sound fresco e innovativo è accattivante ed esplosivo", dice Jay Santos.



Questo nuovo singolo farà parte dell'album "Heartbeats" di Jay Santos, che uscirà entro la fine dell'anno. Nel frattempo prosegue il tour, sia in Italia che in Inghilterra.