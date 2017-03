Il sogno dei REM e le sperimentazioni video di Fatboy Slim: il documentario

Doppio appuntamento con 'Ghiaccio Bollente', in onda lunedì 20 marzo su Rai3.

"Uno dei gruppi più importanti della musica underground e indie degli Stati Uniti e il genio del big beat, re dell'elettronica e idolo della generazione 'trainspotting': i REM e Fatboy Slim sono i protagonisti del doppio appuntamento con 'Ghiaccio Bollente', in onda lunedì 20 marzo alle 18.40 su Rai3. - viene annunciato in una nota - Si comincia con i Rem, per 'Rock Legends'. Nati ad Athens (Georgia) nel 1980, i componenti del gruppo scelsero il nome da Rapid Eye Movement (la fase del sonno in cui si sogna) perché 'suonava bene'."



"Nella loro trentennale carriera hanno venduto all'incirca 85 milioni di dischi, senza mai tradire le loro origini rock. - si specifica - L'episodio contiene materiale d'archivio, video musicali (fra cui i successi 'Losing My Religion' e 'Out Of Time) - e interviste ai giornalisti John Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (BBC Radio 6)".



"Alle 19.05 per 'Video Killed The Radio Star' è di scena Fatboy Slim che rievoca in prima persona la sua avventura e la sua sperimentazione in tre dei più famosi videoclip che ha realizzato nella sua carriera. - si anticipa infine - Si parte da 'Praise you', diretto dal regista Spike Jonze con la collaborazione di Roman Coppola, che ha vinto i tre premi principali all'Mtv Video Music awards del 1999, cioè quelli per il video più innovativo, per la miglior regia e per la miglior coreografia. Si prosegue con gli aneddoti e i premi vinti da 'Weapon of choice', sempre a firma di Spike Jonze. Infine, Fatboy slim si diverte a raccontare le idee da cui ha preso spunto per 'Right here, right now'."