Conversano: lascia tv accesa di notte e si incendia, muore bimba 11 anni

Disgrazia a Conversano (Bari). Si era addormentata con la tv accesa, che si è surriscaldata fino a provocare un principio di incendio al mobile su cui era appoggiato l'apparrecchio. A quel punto il fumo ha cominciato ad inondare la stanza dove dormiva una bambina di 11 anni, di origine bulgara, morta durante il trasporto all'ospedale di Monopoli, per le esalazioni di monossido di carbonio. Intossicati anche la mamma ed i due fratelli maggiorni, per fortuna non in pericolo di vita. La bambina morta avrebbe compiuto 12 anni il prossimo 6 gennaio.