USA contro turismo sessuale con minori: bollino su passaporto per pedofili

Gli Stati Uniti cercano di limitare il turismo sessuale con minori e per questo da oggi in poi sul passaporto dei pedofili che cercano bambini da sfruttare all'estero verrà applicato un bollino di riconoscimento.

Per combattere il turismo sessuale con minori e lo sfruttamento infantile, il Dipartimento di Stato USA ha ufficializzato che, d'ora in poi, pedofili americani saranno identificati come tali anche sul passaporto attraverso un "bollino".

Sul retro del passaporto ci sarà la scritta che segnala una persona "condannata per un reato di tipo sessuale nei confronti di minori e schedata secondo la legge USA".