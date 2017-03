Santena: lascia figlio 12enne a dormire in auto e va in discoteca, arrestato

Abbandona il figlio 12enne in auto e va a ballare in discoteca. L'uomo, un 35enne, si giustifica spiegando che aveva lasciato al bambino il riscaldamento acceso.

Il fatto è avvenuto in un parcheggio di Santena, nel torinese, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Ad accorgersi di quanto stava accadendo una pattuglia dei carabinieri che, attorno alle due di notte, hanno notato uno Ford Mondeo con il motore acceso e chiusa a chiave con un bambino che dormiva sul sedile posteriore.



Svegliato il piccolo, il 12enne ha spiegato che il padre lo aveva lasciato lì per andare a ballare in discoteca. L'uomo, 35 anni di origine straniera ma residente a Cuneo, è stato arrestato per abbandono di minori. Il bambino è stato affidato ad una zia.