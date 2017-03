Mozambico: quasi 1 milione e mezzo di bambini costretti a lavorare

La Fides aggiorna sulla situazione economica nel Mozambico, dove sempre più minori sono costretti a lavorare.

"Il governo del Mozambico ha denunciato la presenza nel Paese di un milione e 400mila bambini lavoratori a causa della povertà e con un salario inferiore al minimo applicato nel Paese. Nel corso della presentazione di una indagine condotta sullo sfruttamento dei minori, elaborata dall'Università locale Eduardo Mondlane, le autorità hanno chiesto una lista di lavori pericolosi dai quali tutelare i bambini" viene riferito in una nota dlala Fides.



"Secondo i dati dello studio, il 44% di bambini e adolescenti consultati ha affermato che la maggior parte del lavoro minorile si concentra nel commercio illegale, il 14% lavora per aiutare la famiglia. Circa il 12% degli intervistati ha dichiarato di lavorare in bar e ristoranti, l'11% nei campi di famiglia, il 6% nel settore della pesca e il 5% nelle attività domestiche. In Mozambico l'età minima per lavorare è stabilita a 18 anni, tuttavia la legge sul lavoro prevede che, eccezionalmente, si possano svolgere attività lavorative a partire dai 15 anni" viene segnalato infine dall'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.