Minori non accompagnati: una "rivoluzione" per i più piccoli, dice suor Neusa

Suor Neusa de Fatima Mariano, Superiora generale della Congregazione delle suore missionarie di San Carlo Borromeo/Scalabriniane, commenta la legge sui minori stranieri non accompagnati.

"In Italia viene riconosciuto un diritto: quello dei bambini ad essere bambini, a prescindere dalla loro provenienza. Arriva in ritardo ma l'importante è che quei piccoli, da oggi, sono maggiormente tutelati" dichiara, in una nota inviata all'Agenzia Fides, suor Neusa de Fatima Mariano, Superiora generale della Congregazione delle suore missionarie di San Carlo Borromeo/Scalabriniane, che sin dalla sua fondazione si occupano di migranti e anche di minori.



Il commento della suore è in merito alla legge che garantisce maggiore protezione ai minori non accompagnati che arrivano in Italia. Si tratta infatti della prima legge in Europa a occuparsi di aspetti fondamentali della vita delle persone minorenni che arrivano in Italia, parificandole di fatto ai minori con cittadinanza europea.



"E' bello che una nazione decida di fare questa 'rivoluzione' a sostegno dei più piccoli - commenta suor Neusa -. Sono oltre 25mila i minori che, senza genitori, sono arrivati in Italia lo scorso anno. Si tratta di un dato che deve far riflettere: le famiglie di origine preferiscono spendere tutti i loro risparmi per salvare il loro futuro e fare in modo che quegli stessi figli possano partire, dando loro un frammento di speranza in più. Nelle nostre comunità sono diversi i minori che ci chiedono aiuto per i quali dobbiamo tendere una mano e dare loro un sostegno davvero speciale. Oltre ad essere soli, infatti, portano nei loro occhi il dolore di essere diventati adulti troppo presto".