Ddl minori non accompagnati: serve subito ok Camera, dicono Ong umanitarie

Le organizzazioni in difesa dei diritti umani commentano l'approvazione in Senato del ddl sui minori non accompagnati.

"Accogliamo con soddisfazione l'approvazione della proposta di legge sui minori non accompagnati in Senato. Ripetuti sono stati gli appelli delle associazioni alle forze politiche, ora l'auspicio è che l'iter non subisca ulteriori rallentamenti e si arrivi ad una rapida approvazione finale alla Camera" commentano in una nota congiunta Actionaid, Italia Ai.Bi. Amici dei Bambini, Amnesty International Italia, Caritas italiana, Centro Astalli, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Cnca, Comitato italiano per l'Unicef, Comunità di Sant'Egidio, Emergency, Oxfam Italia, Save the Children, Terre des Hommes Italia.



"Le Organizzazioni continueranno a seguire con attenzione il provvedimento, contando sull'impegno delle forze politiche che trasversalmente lo hanno promosso e sostenuto, affinché diventi presto legge dello Stato", assicurano quindi.



"Tra le principali novità introdotte dal testo, - viene spiegato - una modifica al testo unico sull'immigrazione, che disciplina il divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati alla frontiera; un sistema organico di prima e seconda accoglienza in Italia, con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale; l'armonizzazione delle procedure di accertamento dell'età, per evitare accertamenti medici invasivi, quando inutili, e maggiori garanzie procedurali, tra cui la presenza di mediatori culturali, anche durante l'accertamento; il rafforzamento degli istituti della tutela e dell'affido familiare e maggiori tutele per il diritto all'istruzione e alla salute, nonché per i diritti del minore durante i procedimenti amministrativi e giudiziari".