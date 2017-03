Giuliano: branco di minorenni violenta coetaneo disabile per 4 anni

Nuovo tremendo episodio di violenza, anche sessuale, da parte di minorenni nei confronti di un loro coetaneo. A Giuliano (Napoli) un brango di ragazzini, di cui tre non ancora 14enni, hanno violentato ragazzino di appena 13 anni disabile per 4 lunghi anni.

L'orrore dei minorenni che aggrediscono e violentano coetanei sembra stia diventando un problema sociale, su cui la politica dovrebbe cominciare a riflettere seriamente.



Dopo la vicenda di Vigevano, dove una baby gang ha compiuto gravissimi atti di violenza, anche sessuale, contro un ragazzino, simili atrocità sono state compiute a Giugliano, alla periferia Nord di Napoli. Un ragazzino di appena 13 anni, affetto da una lieve disabilità mentale, è stato infatti violentato ripetutamente, per quattro anni, da un branco composto da 11 coetanei, di cui tre non ancora 14enni e quindi, per legge, non ancora imputabili. Gli altri 8 ragazzini sono sono stati raggiunti dalla misura del collocamento in comunità.



A ricostruire la vicenda sono stati i Carabinieri della locale Compagnia, dopo la denuncia della mamma della vittima. Le violenze spesso erano compiute in strada, e in una occasione a casa di uno degli aggressori.



"L'idea che a compiere le violenze sia stato un 'branco' di minori, di cui due con meno di 14 anni, lascia sgomenti", ammette il sindaco di Giuliano Antonio Poziello. "Purtroppo le cronache ci restituiscono spesso episodi similari - aggiunge l'assessore alle Politiche sociali, Vincenzo Mauriello - che richiedono una maggiore e crescente attenzione delle famiglie, della scuola, dei servizi sociali".