Avellino: minorenni marinavano la scuola per prostituirsi, 3 arresti

Arrestati tre uomini per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. "Stiamo parlando di una dozzina di ragazzine, di cui appena 2 erano maggiorenni" spiega il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

Induzione e sfruttamento della prostituzione minorile, atti sessuali a pagamento con minori e violazione della legge Merlin sulla prostituzione. Con questi tre capi d'accusa sono stati arrestati stamattina tre uomini tra Avellino, Mercogliano e Lapio.



Stando alle indagini, uno degli arrestati tra maggio 2016 ed marzo 2017 ha spinto a prostituirsi studentesse minorenni frequentatrici di un circolo di Avellino di cui era titolare. Il 70enne di Mercogliano convinceva le giovanissime che si recavano al circolo marinando la scuola ad avere rapporti sessuali con lui e con gli altri due indagati (85enne e 50enne) in cambio di denaro o promesse di lavoro.

Il tariffario andava dai 10 ai 100 euro, in base alle prestazioni e per le ragazzine i guadagni potevano arrivare anche a 1200 euro al mese.

Non è escluso che nel giro di questa baby prostituzione siano coinvolte anche altre persone.



"Stiamo parlando di una dozzina di ragazzine, di cui appena 2 erano maggiorenni. Questa è una pagina nera per Avellino, perché riguarda ragazze facilmente soggiogabili. L'appello di noi Carabinieri è quello di denunciare sempre e comunque vicende del genere" riferisce il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino.