Salerno: tra i 991 migranti sbarcati anche cadavere di un bambino di 3 anni

Sbarcati a Salerno 991 migranti. Nella nave anche il cadavere di un bambino di appena 3 anni. "È una situazione di assoluto dolore" dichiara il sindaco Vincenzo Napoli.

Sbarcati questa mattina al molo Manfredi di Salerno 991 migranti, di cui 701 uomini, 118 donne (alcune al nono mese di gravidanza) e 172 minori. Ma al porto è presto sopraggiunta anche una piccola bara bianca. Sulla nave norvegese Siem Pilot c'era anche il cadavere di un bambino di appena 3 anni, di cui ancora non si conosce la provenienza. "È una situazione di assoluto dolore - spiega il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - di fronte alla quale nutriamo il massimo rispetto. Noi facciamo quanto possiamo fare e lo facciamo con il cuore. Salerno fa la sua parte sempre e sicuramente ci saranno altri sbarchi. Noi siamo pronti, ma tutti debbano farsene carico in maniera globale".



Il Comune di Salerno assicura che il bambino verrà sepolto nel cimitero della città se l'ambasciata di appartenenza non richiederà il corpo. Ancora non sono state divulgate le cause del decesso né se verrà effettuata l'autopsia sul corpicino.