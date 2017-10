Quando i migranti sono gli italiani: a scappare verso l'estero in 5 milioni

Mentre il mondo politico è impegnato a capire come accogliere sempre più migranti provenienti, in particolare, dall'Africa, 5 milioni di italiani hanno già abbandonato il nostro Paese, in cerca di un lavoro e di una vita dignitosa altrove.

Mentre parte del mondo politico invita ad accogliere sempre più migranti, aumentano gli italiani che per riuscire a vivere devono scappare all'estero. E' quanto emerge nell'ultimo rapporto della Fondazione Migrantes della Cei, che rivela di 5 milioni d'italiani trasferiti in Europa e nel mondo, con un aumento del 3,3% in un solo anno (calcolando unicamente i dati delle iscrizioni all'Aire).

Ad abbandonare l'Italia sono soprattutto i giovani: nel 2016 se ne sono andati in 48.600 nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni, con un aumento del 23,3% rispetto al 2015.

A questi si aggiunge il 9,7% di chi ha tra i 50 e i 64 anni, etichettati come "disoccupati senza speranza", vale a dire coloro che in Italia non riescono più a trovare un lavoro e non hanno altre alternative che emigrare più "a nord" per continuare a mantenere la propria famiglia.



Le mete preferite degli italiani sono infatti Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia, Stati Uniti e Spagna. Tra il 2014 e il 2015 cresciuti i connazionali che si trasferiscono invece negli Emirati Arabi Uniti, in particolare nelle ricche Abu Dhabi e Dubai.

Spesso le partenze degli italiani non sono in solitaria. A dire addio all'Italia sono interi nuclei familiari, sia quello più ristretto, che comprende i minori (oltre il 20%, di cui il 12,9% ha meno di 10 anni), sia quello allargato, quando i genitori ormai oltre la soglia dei 65 anni seguono il progetto migratorio dei figli (il 5,2% del totale).

Le donne pronte ad affrontare una nuova vita all'estero sono meno numerose in tutte le classi di età ad esclusione di quella degli over 85 anni (358 donne rispetto a 222 uomini): si tratta soprattutto di vedove.