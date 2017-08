Migranti: fermata a Lampedusa nave Ong che non ha firmato codice condotta

Fermata a lardo di Lampedusa per un controllo la nave di una Ong che non ha firmato il codice di condotta stilato dal Viminale.

Prima nave di una Ong fermata al largo di Lampedusa. E' della organizzazione non governativa tedesca Jugend Rettet, che non ha firmato il codice di condotta per i salvataggi dei migranti nel mar Mediterraneo. Finora hanno sottoscritto il codice solo Save the Children, Moas e Proactiva Open Arms. Si è rifiutata di firmare l'accordo Medici Senza Frontiere. La nave Iuventa è stata bloccata nella notte al largo di Lampedusa dalla Guardia Costiera italiana, che l'ha scortata fino al porto. In realtà, si tratterebbe di un "normale controllo" come ha spiegato l'ufficiale dopo essere sceso dalla Iuventa, tanto che dalla nave sono stati fatti scendere due siriani collocati nel Centro di prima accoglienza di Lampedusa.