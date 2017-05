Migranti e sigarette: fermati due scafisti tunisini ma domiciliati in Italia

La Guardia di Finanza ha fermato due scafisti.

"La Compagnia della Guardia di Finanza di Marsala ha proceduto negli scorsi giorni al fermo di due cittadini tunisini, dimoranti regolarmente nel territorio nazionale, in quanto risultati essere 'scafisti' dediti al traffico di migranti ed al contrabbando di sigarette. - viene riportato in una nota dei finanzieri - Il provvedimento di fermo è stato emanato dalla Procura della Repubblica di Marsala all'esito di indagini scaturite da uno sbarco di immigrati clandestini intercettato lo scorso febbraio sulle coste di Capo Granitola, con l'ausilio dei mezzi aerei e navali del Gruppo Aeronavale di Messina e della Sezione Operativa Navale di Mazara."



La Guardia di Finanza chiarisce quindi: "A sbarco appena avvenuto erano stati fermati 8 immigrati clandestini, mentre cercavano di nascondersi tra i canneti prospicienti la spiaggia ove era attraccato il gommone, a bordo del quale erano stati anche rinvenuti ben 320 kg di sigarette di contrabbando. I successivi sviluppi investigativi, corroborati dalle informazioni assunte dai clandestini fermati, hanno consentito di ricostruire le modalità del viaggio: circa 7 ore per attraversare il Canale di Sicilia, dalle coste tunisine per approdare su quelle siciliane, ammassati a bordo di un gommone equipaggiato con due motori potentissimi, sotto la costante minaccia di armi e violenza da parte degli organizzatori."



"Sulla base degli elementi così acquisiti, è stato quindi possibile individuare, mediante riconoscimento fotografico, i due 'scafisti' che sono stati poi condotti in carcere. Nei loro confronti, pertanto, la Procura della Repubblica di Marsala, condividendo le risultanze investigative, ha emesso il provvedimento di fermo di indiziato di delitto: si tratta di un 30enne e di un 27enne, entrambi di origini tunisine, regolarmente domiciliati sul territorio nazionale, il primo a Marsala, il secondo da ultimo risultava residente a Cesena. Il risultato operativo in rassegna è frutto dell'incessante attività condotta dalla Guardia di Finanza a contrasto del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, grazie all'efficiente sinergia della componente terrestre e della componente aeronavale" si sottolinea infine.