Migranti: anche Sudafrica non li vuole. Vescovi: nessun torto giustifica violenze

Il problema dei migranti appare molto più esteso di quello che l'Occidente può immaginare. Anche a Pretoria, Sudafrica, la tensione tra cittadinanza locale e migranti è alta, sfociata in scontri alla vigilia di una marcia contro la presenza straniera nel Paese. Dura la condanna della Chiesa.

Non solo parte dell'Occidente tenta di respingere i migranti. A Pretoria si è svolta infatti una marcia contro la presenza straniera in Sudafrica perché "i migranti regolari o non in regola con il permesso di soggiorno sono accusati da una popolazione esasperata dalla criminalità dilagante e dalla forte disoccupazione, di fomentare il crimine e di togliere posti di lavoro ai sudafricani", come riassume la Fides.



Nonostante gli appelli alla "calma e moderazione", alla vigilia della marcia ci sono stati assalti agli esercizi commerciali gestiti da migranti e scontri con le forze dell'ordine, che hanno arrestato oltre 130 persone.



"Nessun torto giustifica la violenza contro gli stranieri" aveva affermato mons. Abel Gabuza, Vescovo di Kimberly e Presidente della Commissione Episcopale "Giustizia e Pace" della South African Catholic Bishop's Conference (SACBC).



"Non sottolineeremo mai abbastanza che, anche in casi di forte scontento verso le forze dell'ordine e nei confronti di crimini che si suppone commessi da alcuni stranieri, i membri della comunità non possano prendere la legge nelle loro mani" ha dichiarato quindi Mons. Gabuza, come riporta l'agenzia di stampa delle Pontificie Opere Missionarie.



Il Vescovo ha quindi chiesto "alle organizzazioni della diaspora africana di collaborare con le forze di polizia per individuare gli elementi criminali presenti tra i migranti, specialmente coloro che sono coinvolti nello spaccio di droga e nella prostituzione, e ha invitato il governo a rafforzare i controlli di frontiera".