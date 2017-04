Migranti: Zuccaro tocca le Ong ed il caso arriva al CSM

In Italia ormai non solo non si può più parlare serenamente di vaccini, per esempio, ma neanche di Ong. Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha rivelato che "alcune Ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti" le quali potrebbero avere anche "finalità diverse" da quelle di salvare vite come quella di "destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi".



"Non ho prove ma certezze. E il dovere di denunciare perché la politica intervenga tempestivamente. Se si dovessero aspettare i tempi lunghi di un'indagine che sarà complessa e per la quale ho bisogno di uomini e mezzi di cui al momento non dispongo, sarebbe troppo tardi" chiarisce il procuratore a La Repubblica.



La denuncia di Zuccaro però non è stato affatto apprezzata. Mentre la Presidente della Camera Laura Boldrini sostiene "andare a buttare questa ombra su chi salva vite umane, senza avere evidenze, è una cosa grave ed irresponsabile" a prendere le distanze da Zuccaro è anche il collega Francesco Lo Voi, procuratore capo di Palermo.



"Le Ong? Hanno contribuito a salvare centinaia e centinaia di vite umane", dice Lo Voi, al quale però si potrebbe ribattere che anche i medici, per esempio, hanno contribuito a salvare centinaia e centinaia (di migliaia) di vite umane ma non per questo non bisogna indagare su alcuni dottori.



Ma contro Carmelo Zuccaro si scaglia anche il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini il quale informa: "Sulle dichiarazioni del procuratore della Repubblica di Catania comunico che, dopo aver sentito i capi di Corte e il presidente della prima commissione consiliare, avvocato Giuseppe Fanfani, sottoporrò il caso all'esame del Comitato di presidenza alla prima seduta utile fissata per mercoledì 3 maggio - aggiungendo - Fermo restando che, come è noto, spetta al ministro della Giustizia e al procuratore generale della Cassazione di valutare se sussistono o meno i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare".



Tutto questo, per aver segnalato ciò che anche alcune inchieste giornalistiche hanno già mostrato, non ultima quella rilanciata da Striscia la notizia che svela il tracciato di quelle navi (Ong e non) che vanno a "soccorrere" i migranti a poche miglia dalla costa della Libia e li traghettano non nel porto più vicino (Tunisia o Malta) ma normalmente in Sicilia, nonostante ciò violì la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.