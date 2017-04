Migranti, Procura: Ong finanziate da trafficanti per destabilizzare economia italiana

Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, afferma che "alcune Ong" che traghettano i migranti dalla Libia in Italia "potrebbero essere finanziate dai trafficanti" con la finalità anche di "destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi".

Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che indaga sul traffico dei migranti nella rotta mediterranea, dichiara ai micorfoni di Agorà su Rai3: "A mio avviso alcune Ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga. Forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante. - aggiunge quindi - Si perseguono da parte di alcune Ong finalità diverse: destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi. Se l'informazione è corretta, questo corto circuito non si può creare salvo per effetto di persone che vogliono creare confusione".



A stretto giro il ministro della Giustizia Andrea Orlando afferma: "Spero che la procura di Catania parli attraverso le indagini, gli atti, perché credo sia il modo migliore. Se il pm ha elementi in questo senso faremo una valutazione. - precisando però - In generale, non è giusto ricostruire la storia delle ong come la storia di collusi con i trafficanti, è una menzogna".



Chiede di "evitare generalizzazioni e giudizi affrettati, attenendosi quindi a una rigorosa valutazione degli atti" anche il ministro degli Interni Marco Minniti, spiegando nel corso di un question time alla Camera: "Anche il governo ha aperto un canale di scambio informativo con la Commissione UE, l'agenzia Frontex e il Servizio diplomatico dell'Unione europea per condividere ogni elemento utile a un quadro aggiornato. Analoga attività di indagine sull'impatto delle Ong sui flussi migratori svolge la commissione Difesa del Senato che ha preannunciato sue conclusioni entro la prima settimana di maggio".