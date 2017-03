Foggia: incendio nel Gran ghetto a due giorni da inizio sgombero, 2 morti

Due migranti sono morti nell'incendio scoppiato all'interno del "Gran ghetto", la baraccopoli nelle campagne tra San Severo e Rignano Garganico, in provincia di Foggia. Il 1 marzo era iniziato lo sgombero.

Incendio nella notte all'interno del "Gran ghetto", la baraccopoli nelle campagne tra San Severo e Rignano Garganico, in provincia di Foggia, dove vivono centinaia di migranti che lavorano nelle campagne limitrofe.



Le fiamme si sono sviluppate su un'area di oltre 5000 metri quadrati, distruggendo un centinaio di baracche.



Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, poiché si trovavano già lì per presidiare l'area a seguito dello sgombero cominciato il primo marzo, come disposto dalla Dda di Bari nell'ambito delle indagini avviate un anno fa.



Nonostante il pronto intervento, due cittadini di nazionalità africana, probabilmente del Mali, sono morti. Dopo l'incendio, diversi migranti si sono rifiutati di lasciare la baraccopoli, nonostante le precarie condizioni delle abitazioni.