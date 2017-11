Maltempo, meteo: allerta arancione su Puglia, Calabria e Sicilia

Il bollettino meteo della Protezione Civile.

"L'area di bassa pressione in transito sul Bacino del Mediterraneo, già responsabile di un peggioramento del tempo sulle nostre regioni meridionali, continuerà nelle prossime ore a determinare condizioni di tempo perturbato su gran parte del Sud Italia, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, specialmente sull'area ionica" viene rivelato in un comunicato dalla Protezione Civile.



Dall'organizzazione chiariscono inoltre: "Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri."



"I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 novembre, precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale di forte intensità, su Basilicata e Puglia, specialmente sui settori ionici. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi, venerdì 10 novembre, allerta arancione sulla Sicilia centrale ed orientale e sui bacini della Calabria sud-orientale; allerta gialla, invece, su Abruzzo, Basilicata, Puglia, bacini costieri della Campania e sul resto delle aree di Calabria e Sicilia. Allerta arancione, inoltre, per la giornata di domani, sabato 11 novembre, sui bacini della Calabria di Sud-Est e sulla Puglia meridionale; allerta gialla, infine, su Sicilia, Calabria scentro-settentrionale, Basilicata ionica e sui bacini adriatici della Puglia" si descrive in conclusione.