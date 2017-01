Vaccini meningite: dai 3 ai 6 mesi sui tempi di attesa

"A seguito delle numerose segnalazioni ricevute in merito alla difficoltà nell'accesso alla vaccinazione per la meningite, la Federconsumatori ha effettuato un'indagine, analizzando i tempi di attesa rilevati nelle venti regioni italiane" diffonde in un comunicato la federazione dei consumatori.



"I risultati hanno reso evidente l'inadeguatezza del piano vaccinale a fronte delle esigenze della popolazione. Sebbene riteniamo corretto non alimentare l'allarme e la preoccupazione dei cittadini, spesso sollecitate in maniera eccessiva dai media, riteniamo altrettanto importante mantenere le promesse fatte. Il Ministero è tenuto, al di là del fatto che non vi sia un'emergenza sanitaria, a garantire ai cittadini la possibilità di effettuare il vaccino. A tutti, in maniera semplice e in tempi rapidi. Questo è una semplice buon norma per garantire la salute pubblica e assicurare una adeguata prevenzione" si prosegue.



"L'indagine sui tempi di attesa per le vaccinazioni anti-meningite è stata svolta sia telefonicamente - viene illustrato quindi -, contattando gli Uffici Vaccinazioni delle varie Asl regionali e provinciali, sia mediante i siti internet delle stesse o utilizzando altre fronti."



"La difficoltà principale riscontrata è stata quella di mettersi in contatto con gli stessi Uffici Vaccinazioni. In particolare - si descrive ancora -, in alcune città del Sud Italia quali Potenza, Catanzaro e Cagliari, non è stato possibile riuscire a mettersi in comunicazione con gli Uffici stessi, i quali risultavano sempre occupati o non in servizio."



Si segnala inoltre: "In altre città, quali Firenze e Bologna, ad esempio, sono stati messi a disposizione per l'utente numeri verdi da contattare per prenotare la vaccinazione. Il tempo di attesa rilevato per ottenere una risposta è stato di circa 1 ora, al termine della quale la linea si interrompeva senza ottenere alcuna risposta. Per quanto riguarda Firenze i primi appuntamenti disponibili, per i bambini e per le categorie a rischio, sono a marzo, a giugno per tutti gli altri. A Bologna invece i tempi sono maggiori, a maggio per bambini e categorie a rischio e agosto per tutti gli altri."



"Per città quali Trieste, Aosta, Campobasso, Genova e Ancona la risposta degli Uffici preposti alle Vaccinazioni è stata immediata e i tempi di attesa rilevati oscillano tra uno e due mesi. Le restanti città italiane riportano tempi di attesa piuttosto lunghi che oscillano tra i 3 e i 6 mesi" si chiarisce in ultimo.